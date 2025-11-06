警視庁アパートの窓の隙間から20代女性の裸の動画を撮影したとして、警視庁捜査1課は6日までに、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）と住居侵入の疑いで、東京都台東区、自営業鈴木将博容疑者（56）を逮捕した。押収した容疑者のスマートフォンから別の女性2人を盗撮したとみられる動画が見つかり、経緯を調べる。逮捕容疑は7月18日と22日、東京都足立区のアパートで裸の女性を撮影した疑い。捜査1課によると黙秘している。容疑者