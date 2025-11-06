全国財務局長会議で発言する片山財務相＝6日午前、財務省財務省は6日、全国財務局長会議を開き、10月の経済情勢報告を公表した。景気の基調を示す総括判断は全11地域で前回の7月判断から据え置いた。「持ち直している」「緩やかに回復しつつある」などと評価した。全国の景気の基調も「一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復しつつある」と維持した。項目別では個人消費、生産活動、雇用情勢を据え置いた。先行きは「物価