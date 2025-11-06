日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長（４８）が６日、この日発表された来年の北中米Ｗ杯で着用する日本代表の新ユニホームに関する説明を都内で行った。新ユニホームは「ＨＯＲＩＺＯＮ（水平線）」をコンセプトにしており、胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されており、首の付け根部分に付けられた日の丸が、日本を背負ってピッチに立つ日本代表の誇りと覚悟を示して