今季は１、２軍打撃巡回コーディネーターを務めていた阪神・和田豊氏がヘッドコーチに就任することが決まり、６日に兵庫・西宮市内の球団施設で会見に臨んだ。監督経験者が同じ球団の参謀役になるのは極めて異例。「全員で束になって戦う気持ちを一つにして」と決意した。阪神一筋の名伯楽が来季は藤川監督の参謀となって支える役割を担う。２０１２〜２０１５は１軍監督を務め、フロントに入った後に２軍監督も経験した。阪神