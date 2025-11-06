ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケールの新製品を発表。「トヨタ クラウン ハイブリッド (AZSH21) 2024 京都府警察交通部交通機動隊車両 (K02)」と「トヨタ クラウン (ARS220) 2022 警察本部警備部要人警護車両」の2種が登場します。2025年11月6日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約受付が開始されています。 ヒコセブン RAI’S 1/43スケール「トヨタ ク