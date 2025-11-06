俳優の中村昌也（39）が6日、自身のインスタグラムを更新。俳優・佐藤隆太（45）との2ショットを公開した。【写真】2ショットで「長い付き合い」報告、中村昌也の投稿中村は現在、宮古島と地元・大阪で2拠点生活中。宮古島へは2023年1月に移住し、同年2月には知人と共同で島内にバーをオープンした。投稿で「佐藤隆太さんが宮古に来てくださいました」と紹介。「りゅうさん、僕が宮古に行く前に飲みに行って語っていよいよ移