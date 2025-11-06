◇欧州チャンピオンズリーグ1次リーグ第4戦マンチェスター・シティ4―1ドルトムント（2025年11月5日マンチェスター）欧州チャンピオンズリーグの1次リーグ第4戦が5日に各地で行われ、マンチェスター・シティのノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが新たな記録を樹立した。ホームで古巣のドルトムントを4―1で下した一戦。1―0の前半29分、左サイドの深い位置のFWドクからのグラウンダーのパスを、中央から左足で蹴り