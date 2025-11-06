自民党の石破茂前総理が６日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」に出演。総理を辞めた心境を語った。石破氏は番組出演は「５年ぶりだそうで」といい、大竹から「５年、いろいろありましたね」と言われ「人生いろいろです」といって笑った。総理を辞めた今の心境を聞かれると「うーん。朝起きるのがこんなに嬉しいと思わなかったね」とコメント。何時に起きるのか？と聞かれ「国会がある時は４時半。５時に答弁書が