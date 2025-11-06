「侍ジャパン強化合宿」（６日、宮崎）韓国戦に向けた強化合宿をスタート。午後からの打撃練習では阪神・森下翔太外野手（２５）とＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）の“中大仲良しコンビ”が同組で快音を響かせた。森下は３５スイングで柵越えなしも、鋭いスイングを披露し、順調な調整ぶりを見せた。牧もコンパクトなスイングで広角に打ち分けた。