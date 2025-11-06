日本航空（JAL）は、ボーイング767型機の就航40周年を記念したチャーターフライトを運航した。イベントは10月31日と11月1日の2日間にわたる日程で、初日は成田空港の格納庫で767-300ER型機を見学して運航乗務員や整備士の解説を受け、2日目に実際のフライトで性能や特性を実際に体感してもらおうというもの。ビジネスクラス利用は91,700円、エコノミークラス利用は76,700円という設定で、JALによると応募数は890名、倍率は約5.9倍