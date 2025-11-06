「いいさかなの日」に合わせ県庁のレストランでは県産のクロマグロを使った特別メニューが提供されています。 時間をかけてじっくり育ち身の引き締まった養殖クロマグロ。 長崎県は全国1位の生産量を誇っていて、県の「推し魚」に選ばれています。 今月３日から７日の「いいさかなの日」に合わせ県庁のレストランでは「推し魚丼」としてクロマグロを使った丼が午前１１時から提供されています。