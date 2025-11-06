警察庁1999年に名古屋市西区のアパートで主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝が殺害された事件で、今年10月に容疑者が逮捕されたことを受けて、警察庁の楠芳伸長官は「愛知県警において地道な捜査を粘り強く推進した」と評価した。他の未解決事件についても「必要な体制を維持し、有力情報の掘り下げを行うなどして早期検挙を目指す」と強調した。事件は99年11月に発生。愛知県警西署捜査本部は今年10月31日、殺人容疑で名古屋市