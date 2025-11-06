【D：キラーワイフ - シークレットパーティークリーナー】 受注期間：11月6日～2026年1月14日 2026年5月 発売予定 価格：36,300円 フリーイングは、フィギュア「D：キラーワイフ - シークレットパーティークリーナー」を2026年5月に発売する。受注期間は2026年1月14日まで。価格