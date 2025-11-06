『デューン』シリーズや『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』（2024）の主演、A24製作『マーティ・シュプリーム』（原題：Marty Supreme）が、2026年3月に日本公開されることが決定した。 本作は1950年代のニューヨークを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得た内容。卓球人気の低いアメリカで世界を夢見る天才卓球プレイヤー、マーティ・マ