株式会社ベルクは、 2025年9月、10月に実施した「進撃の巨人」連載15周年記念原作版権タイアップに続き、11月6日(木)より「進撃の巨人」の世界観をイメージした弁当･惣菜を販売する。※2025年11月6日(木)より期間限定、ベルク各店(CLBE店舗除く)で販売【TVアニメ『進撃の巨人』コラボ商品について】2025年11月6日(木)よりベルク各店(CLBE店舗除く)にてコラボ3商品(「心臓を捧げよ!鶏ハツブロッコリー」「巨人の小指(実寸?)メンチカ