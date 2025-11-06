上伊那郡箕輪町にある紅葉の名所箕輪ダム、通称もみじ湖ではこのところの冷え込みでおよそ1万本のモミジの色づきが進んでいます。真っ赤に色づいた「モミジのトンネル」箕輪町にある県立箕輪ダムの周辺、通称もみじ湖の紅葉です。この場所にはおよそ1万本のモミジが植えられていて毎年県内外から多くの観光客が訪れます。今年の紅葉は例年より1週間ほど遅れていますが半分ほどが真っ赤に色づきまもなく見頃を迎えそうです。横浜か