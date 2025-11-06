映画『恋に至る病』大ヒット御礼舞台挨拶が11月5日、東京都内で行われ、W主演の長尾謙杜（なにわ男子）＆ 山田杏奈が登壇した。本作は、TikTokで200万回再生を超える大反響を呼んだ作家・斜線堂有紀氏による衝撃の恋愛小説を映画化。内気な男子高校生・宮嶺望（長尾）と学校中の人気者・寄河景（山田）が織りなすピュアで刺激的なラブストーリー。公開から1週間半ほどたち、感想を聞かれた長尾は「先日までライブツアーをや