軽さと美しさを追求英国のEV新興企業ロングボウは、開発中の超軽量スポーツカー『スピードスター』のプロトタイプを公開した。同社は通常の自動車メーカーが要する期間の約3分の1でこれを製作したと主張している。【画像】英国の新興企業ロングボウが超軽量EVスポーツカーを発売【スピードスターとロードスターを詳しく見る】全10枚スピードスターの英国価格は8万4995ポンド（約1700万円）で、来年末に顧客への納車を開始する予