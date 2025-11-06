女子プロゴルファーの上田桃子（39）が6日、自身のインスタグラムを更新。第1子男児の出産を報告した。「私事で恐縮ですが、ご報告させてください。2025.10.31 3216ｇ男の子を出産しました」と報告。「新米母ちゃんですが、大切に育てていきたいと思います。Thanks for coming into my life」と決意をつづった。「母親としてもプロゴルファーとしても頑張っていきますのでこれからもどうぞ宜しくお願いします」と呼びかけ