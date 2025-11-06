東京・足立区のアパートの一室に侵入し、寝ていた女性にわいせつな行為をしようとしたとして逮捕された男が、事件の前にも女性の裸を盗撮したなどとして警視庁に再逮捕されました。【写真を見る】部屋の窓の隙間から住人女性（20代）の裸をスマホで撮影したなどの疑いで男（56）を再逮捕男は同じ女性の部屋に侵入し、わいせつな行為をしようとした疑いで先月逮捕警視庁撮影処罰法違反などの疑いで再逮捕されたのは、台東区花川