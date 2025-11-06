中古車の査定技能を競うコンテストがきょう、富山市で行われています。県自動車販売店協会などが開くこのコンテストは、中古車の適正な価格を査定する、査定士の技能向上をめざして開かれていて、今回で34回目です。競技は、学科試験と実技試験があり、参加した14人は実際に車体の小さな傷やへこみ、車内のにおいやエンジンルームの修理の跡などを入念に調べて査定額を計算していました。きょうのコンテストで1人選ばれる最