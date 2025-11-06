県内では連日、クマの痕跡が確認されています。最大限の警戒を続けてください。富山市によりますと、市職員と猟友会が今朝、上滝の道路と近くの畑でクマの足跡を確認しました。これは、きのう午後3時30分ごろ、クマの足跡があると住民から連絡があったもので、きょうは朝から現地で調査を行っていました。現場は上滝小学校から直線距離で300メートルほど離れた場所です。住民「こんな近いところで出るのは、初めて（足跡）見