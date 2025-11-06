偉人の知られざる逸話や、教科書には載っていない真実など、掘り下げれば掘り下げるほど日本史はおもしろくなります（構成：山田真理）古代より和歌でもっとも詠まれたテーマは？* * * * * * *Q. 僧侶や武士の間では、男色文化が広まっていた？Q. 近代以前の日本では、夫婦は別の姓を名乗っていた？【社会】〇or×？女性は父方の影響を強く受けた夫婦別姓が議論される時、「かつての日本では夫婦別姓が当たり前だった。だから