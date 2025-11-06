岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第4回が11月6日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。【写真】なつみが再会したのは…ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、