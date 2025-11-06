2025年も残すところ2か月となり、広島市のデパートでは、6日からお歳暮のコーナーが開設されました。広島市中区の福屋八丁堀本店では、6日からお歳暮ギフトセンターが開設されました。訪れた人は、1年間の感謝を伝える品を熱心に選んでいました。■来店客「はっさく、レモンとか。広島だけにしか売っていないもの。」一方、人気のビール売り場では、アサヒビールのシステム障害による影響も出