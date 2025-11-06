福岡県は6日、県内の定点医療機関から報告された10月27日〜11月2日のインフルエンザの感染者数が、前週比2・16倍の1033人だったと発表した。1医療機関当たり8・47人で、10人を超えると注意報の発令を検討するという。福岡市は同日、同じ期間のインフルエンザの感染者数が前週比2・44倍の10・88人となり、注意報の基準値を上回ったと発表した。県によると、両頰などに赤い発疹が出る伝染性紅斑（リンゴ病）は前週比1・0