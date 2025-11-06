JR東海道線は、11月6日朝から静岡県内の広い範囲で運転を見合わせました。午後0時現在も富士駅と掛川駅の間で見合わせていますが、午後1時頃に運転を再開する見通しです。 【写真を見る】始発から東海道線の上下が運転見合わせとなっているJR静岡駅＝静岡市・11月6日朝 ＜中井秀カメラマン 午前10時頃＞ 「焼津駅の西側500メートルくらいの所でしょうか。こちらの列車が運転見合わせの原因となった列車と思われます」