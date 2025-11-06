庄原市ではソバの刈り取り作業が最盛期を迎えています。庄原市西城町三坂地区の畑では10月中旬から、順調に実ったソバの収穫が始まりました。西城そば生産組合では約100ヘクタールでソバを栽培。今年は夏の猛暑などの影響で、例年より少ない約30トンの収穫を見込んでいます。■西城そば生産組合山脇克文 代表「ソバの実自体はいい味に出来ていると思う。みなさんに食べてもらいたい。」ソバは11月16日にJR備後西城駅で開か