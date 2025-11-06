静岡鉄道で11月5日、緊急地震速報の発表を想定した列車の停止訓練が行われました。 【動画】緊急地震速報の発表想定し列車の停止訓練 安全確保の手順など確認＝静岡鉄道 静岡鉄道の訓練は、気象庁による全国的な緊急地震速報訓練に合わせて実施されました。 ＜滝澤悠希アナウンサー＞ 「訓練は、実際に客を乗せ、営業している車両を使って行われます。地震発生時の迅速な初期対応を確かめます」 訓練の緊急地震速報が