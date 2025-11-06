「不老長寿の実」として知られるムベの収穫が最盛期を迎えています。赤紫に色づいた丸い果実。京都府福知山市で栽培されている「ムベ」です。ムベの名は、天智天皇が老夫婦に長寿の秘訣をたずねたところムベが差し出され、それを食して「むべなるかな」“もっともだな”と言ったことが由来とされています。中はゼリー状で、ほんのり甘い素朴な味わいが特徴で、今年は暑さの影響で小ぶりですがより甘みが強い実になったとい