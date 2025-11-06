県内で流行入りしているインフルエンザで呉市の学校では集団感染があり、呉市では今シーズン初となる休校になっています。 呉市によりますと高等教育機関のこの学校に通う９１６人中１２２人が発熱やのどの痛みなどの体調不良を訴えているということです。 約５０人がインフルエンザと診断されたということで、感染拡大を避けるために６日から２日間休校としたとしています。 呉市では医療機関から報告のあった定点あたり