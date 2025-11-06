全国大会出場を決めた大阪の興国高校サッカー部で、複数の男子部員が飲酒行為などで停学処分になっていたことがわかりました。大阪・天王寺区の興国高校によりますと１１月２日夜、サッカー部の男子部員らが大阪府内の飲食店で飲酒し、うち１人が府内の路上で意識障害の症状を起こして倒れていたところを救急搬送されました。命に別状はないということです。学校側は、飲酒を認めた部員らを停学と無期限の部活動禁止の処分