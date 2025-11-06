大阪市の福祉事業会社グループが給付金を過大受給した疑いがある問題で、障がい者１人を１か月雇用し、全国平均の３０倍にあたる６００万円の給付金を受け取っていたことが分かりました。大阪市の福祉事業会社「絆ホールディングス」グループの５つの事業所は、利用する障がい者が一般企業などで半年働いた場合に、国や自治体から給付金が支払われる制度を悪用し、数十億円を過大に受け取った疑いなどで市の監査を受けています