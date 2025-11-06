大阪府高石市の国道で、支援学校のバスに軽自動車が追突する事故があり、児童ら１０人が救急搬送されています。消防によりますと午前８時４０分頃、高石市西取石の国道２６号南行きで、１１人が乗った支援学校のバスと、１人が乗った軽乗用車の事故がありました。警察によると、停車中のバスに軽乗用車が追突したということです。この事故で、バスに乗っていた６歳から１５歳までの支援学校の児童生徒ら７人と、バス運転手の男性