新潟県上越市で、放送電波の受信障害防止を呼びかける図案コンクールの表彰式が行われ、受賞した上越市の中学生に賞状が贈られました。「受信環境クリーン図案コンクール」は、テレビやラジオなど放送電波の受信障害防止に関する知識を広く知ってもらおうと、総務省や放送事業者などで作る協議会が行っているもので、全国の中学生を対象にポスター作品を募集しています。このたび上越市立城北中学校3年の