■台風26号6日(木)午前3時にマリアナ諸島で台風26号が発生しました。今後は発達しながら西よりに進む予想です。来週は沖縄などに影響が出るおそれがありますので、今後も最新の情報にご注意ください。◎全国の天気晴れる所が多いでしょう。午前中、雲が多かった関東南部も、午後はゆっくりと晴れ間が広がりそうです。一方、北海道は天気が下り坂で、夜は広い範囲で雨が降り出す見通しです。札幌も夕方以降は雨が降るかもしれません