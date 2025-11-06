ロイター通信はパレスチナ自治区ガザ地区の治安維持などを担う国際安定化部隊の設置などに向け、アメリカ政府が5日、国連安全保障理事会の一部の理事国にトランプ大統領の和平計画に関する決議案を共有する予定だと報じました。トランプ大統領が示すガザ地区の和平計画を巡っては、「第1段階」でイスラエルとイスラム組織ハマスが合意し、人質の遺体返還などが行われています。こうした中、和平計画の「第2段階」としてガザ地区の