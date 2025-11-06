タレント関根勤（72）が5日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。孫への愛情をアピールした。長女でタレントの関根麻里は、1024年に歌手・Kと結婚。その後、長女、次女を出産した。2人の孫に恵まれた関根は「もうね、何でも買っちゃうんですよね」と溺愛ぶりを語った。「（孫が）ローラーブレードが欲しいって言ってたの。大体足のサイズが分かってたの。このサイズは入るな、と思ったんで買って帰ったのよ