警視庁高齢者から現金やキャッシュカードをだまし取ったなどとして、警視庁は6日までに、詐欺や組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの疑いで、詐欺グループトップの高橋宗正容疑者（40）＝東京都中央区晴海＝ら男7人を逮捕した。同庁によると、組織による被害は2023年2月以降、1都3県で約22億円に上るとみられる。高橋容疑者の逮捕容疑は昨年11月、埼玉県新座市の80代女性に電話でうそを言ってキャッシュカードを詐取して5