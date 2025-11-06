5日、南魚沼市の住宅のベランダにクマが侵入し一時居座りました。警察などが警戒を続けていましたが、クマは6日朝までに立ち去りました。 5日午後４時半過ぎ、南魚沼市長崎で「民家2階のベランダに体長50センチほどのクマ1頭がいる」とこの家に住む人から警察に通報がありました。警察によりますとクマはその後住宅の屋根の上にのぼり、居座りました。【住民は】「家族から連絡があって屋根にクマが上っているなんて言ってて、急