「ハイタッチ忘れちゃった？」という飼い主のコメントと共に投稿された、ハスキーの“想定外の動き”に、「これはこれでカワイイw」と話題になっている。【映像】ハスキーが“アゴ乗せ”する瞬間（実際の映像）投稿したのは、シベリアンハスキーのアポロくん（4歳）の飼い主（@Apollo_Husky_12）。動画には、飼い主がハイタッチを要求するとまさかの“アゴ乗せ”をするアポロくんの姿が映っている。アポロくんと一緒に住んでい