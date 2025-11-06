鹿屋市で父親が住む住宅に火をつけ全焼させたとして、放火の罪に問われている男の裁判員裁判がはじまり、男は起訴内容を認めました。 現住建造物等放火の罪に問われているのは、南大隅町の会社経営・門倉一樹被告(29)です。 起訴状などによりますと門倉被告は去年8月、鹿屋市吾平町上名に住む父親の住宅にライターで放火し、住宅、そして隣接する車庫兼倉庫を全焼させたとされています。 父親は1人暮らしで、出火当時、外