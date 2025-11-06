スーパーチェーン「アキダイ」の秋葉弘道社長が6日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。自身2度目となる「新語・流行語大賞」表彰式への登壇に意欲を示した。5日に「現代用語の基礎知識選2025T＆D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート30語が発表され、番組ではChatGPTによる年間大賞予想1位が「物価高」となったことを紹介した。番組はさらに、大賞が「物価高」に選ばれた際の表彰式の登壇者についてChatGP