人気ラッパーの呂布カルマが６日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。イスラム教徒のニューヨーク市長誕生に言及した。ＮＹ市長選挙で移民二世でイスラム教徒のゾーラン・マムダニ氏（３４）が勝利した。マムダニ氏はウガンダ生まれでインド系の両親とともに幼少期にニューヨークに移住。積極的な移民受け入れを主張しており、民主的社会主義者を名乗り、トランプ大統領を名指しで批判している。一方、トランプ大統領はマムダニ