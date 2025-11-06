ボクシングの元世界５階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級暫定王者のノニト・ドネア（４２＝フィリピン）が?モンスター?と３度目の対戦を熱望した。「フィリピンの閃光」との異名を持つドネアは１２月に日本で同級休養王者の堤聖矢（角海老）との対戦が浮上するなか、海外メディア「ＦＡＳＴＢＲＥＡＫ」は「ドネアは情熱に年齢は関係ないことを証明し続け、世界最高のファイターたちを相手に自分自身の限界に挑戦している」とい