トカラ列島近海で再び地震が相次いでいます。十島村の悪石島ではきょう6日、震度1以上の揺れが6回あり、6日あさは震度3を観測しました。 気象庁によりますと、6日午前7時54分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、悪石島で震度3を観測しました。震度3を観測したのは、先月25日以来です。 悪石島では6日、この地震を含め、震度1から3までの揺れを6回観測していて、いずれも津波の発生はありませんでした。 トカラ列島の