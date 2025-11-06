女子サッカー・ＷＥリーグのＣ大阪ヤンマーレディースが、大阪市の阿倍野区、住之江区と連携協定を結ぶことがこのほど発表された。協定締結により、両区民らを対象としたスポーツ教室の開催、普及・競技力の向上、選手やコーチの学校や地域への派遣など協力関係を築く。１１月１９日に本拠地・ヨドコウ桜スタジアムで締結式が行われる。