ひろゆきこと実業家の西村博之さんが2025年11月5日にXを更新し、自身を騙る詐欺に遭った被害者からお金を返すよう言われていると明かした。「詐欺広告を掲載したプラットフォームに文句を言う方が」ひろゆきさんは5日にXで、「ひろゆきの写真を無断利用した詐欺広告に引っかかった高齢の方が、おいらが役員をやってる法人に『お金を返せ』という手書きの手紙を送り続けてる件」とひろゆきさんの無断利用写真で詐欺に遭った被害者か