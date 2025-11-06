DJI JAPANは、人物に加えて猫や犬もフレーム内に収めながら撮影できるスマートフォン用ジンバル「Osmo Mobile 8」を、11月5日に発売した。価格は18,480円。公式オンラインストアでは、ワイヤレスマイクとのセットなども用意している。 ローアングル撮影もしやすいという シリーズで初めて360度のパン回転に対応したジンバルで、3種類の被写体トラッキング方法が利用できる。シリーズで初めて