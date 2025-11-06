【北欧通貨】ドル高クローネ安継続か、今日の理事会は据え置き見込み=ノルウェークローネ ドルクローネは先週１０．００を挟んでの振幅から３０日に９．９５台を付けるも反発。その後はドル高が強まり昨日１０．２５に迫った。その後は少し調整。今日の理事会は政策金利が据え置かれる見込み。ノルウェー中銀はもともと利下げに慎重で、インフレを受けて４．５０%まで引き下げて金利の調整は今